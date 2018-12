EMPOLI INTER CONFERENZA STAMPA SPALLETTI KOULIBALY / Giornata di vigilia per l'Inter di Luciano Spalletti. I nerazzurri dopo il successo all'ultimo respiro contro il Napoli, saranno impegnati ad Empoli contro la squadra di Beppe Iachini. Il tecnico in conferenza stampa in vista del match in Toscana.

Ecco le parole di Spalletti, raccolte da Calciomercato.it:

Spalletti a InterTv: "La mia è una posizione di condanna, senza se e senza ma. Però andare a dire che il risultato è dipeso da questi episodi, farei attenzione. Così si fa passare che se si fa in questo modo si possono vincere le partite. Ed è sbagliato. Per quanto riguarda la situazione che si è venuta a creare, è giunto il momento di dire basta. Per quanto riguarda cori razzisti, discriminazioni, inneggiare a tragedie tipo Heysel o Superga, prendersela con un allenatore o un calciatore per una qualsiasi motivazione. Adesso basta. Il club è aperto al mondo, è una società che ama i colori e le razze. C'è anche da stare attenti a non penalizzare la maggior parte degli sportivi che vengono allo stadio. Andare a colpire tutti, secondo me, non è la cosa più giusta. Poi, se c'è bisogno di ribadire da che parte stiamo, siamo pronti a tutto. La squadra ha fatto una buona partita anche contro il Chievo, ma quando non c'è il risultato pieno diventa sempre una gara sotto al tuo livello. Ma non è così, nel senso che non siamo stati bravi a chiuderla e, purtroppo, abbiamo pareggiato.

Ma resta la prestazione".

SFIDA ALL'EMPOLI - ""Conosco bene l'Empoli, è una società che riesce a rimanere tranquilla e fornisce ai calciatori quella calma per crescere e far giocare i giovani. Mi aspetto una partita difficile. Abbiamo faticato due giorni fa, recuperare non è facile. Iachini è stato un mio calciatore, so cosa è capace di trasmettere. Qualche cambio nella formazione ci sarà"

Spalletti in conferenza stampa: " Partita falsata da questi episodi? Il risultato non ha nulla a che vedere con gli episodi accaduti. Se uno guarda il match notiamo come si è giocato a livelli importanti... Non doveva essere automatico fermarsi dopo gli ululati? Può essere una situazione momentanea ma bisogna fare qualcosa di differente adesso. Ci dispiace per Koulibaly e siamo al suo fianco"

TIFOSI - "Il dispiacere di non averli è tanto ma è una cosa che accettiamo di dover giocare con uno stadio chiuso. Ci sembra corretto"

NAINGGOLAN - "Torna a disposizione e valuterò poi bene perché è passato poco tempo. Qualcosa cambierò dalla formazione e Nainggolan sta dentro le valutazioni di tutti gli altri"

AVVERSARI - "E' un po' la culla del calcio per la competenza di chi ci lavora. Il talento trova sempre la sua espressione, negli ultimi anni hanno lanciato tanti giovani. Empoli? Per me sono stati i primi km del calcio che mi sono fatto, ci torno sempre molto volentieri. Giocare contro di loro non sarà facile, Iachini sa cosa può trasferire ai suoi calciatori. Ha la garra di chi non te la dà mai per vinta! Bisogna sfruttare tutte le qualità che abbiamo per non far diventare la partita complicata. C'è assoluto bisogno di vincere questa partita"

