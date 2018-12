INTER WANDA NARA ICARDI ASAMOAH / In Italia si fa ancora un gran parlare dei buu razzisti all'indirizzo di Kalidou Koulibaly durante Inter-Napoli.

Dallo studio di 'Tiki Taka', Wanda, moglie e agente di Mauro, ha dichiarato: "Ho parlato con Mauro quando è tornato dall’allenamento e mi ha detto che era colpito, non si è potuto godere questa vittoria per il sapore amaro di questo episodio. Lo ha vissuto e lo ha toccato in prima persona. Mauro ha cercato di tranquillizzare Koulibaly, gli ha detto di rilassarsi perché rischiava più giornate di squalifica. Sì, sicuramente Mauro sarebbe contento di lasciare fascia a Asamoah".