CALCIOMERCATO NAPOLI LAZZARI TORINO / Manuel Lazzari è una delle conferme più positive di questo campionato. Dopo aver stupito tutti lo scorso anno, l'esterno della Spal si sta confermando su altissimi livelli anche adesso tanto da far crescere costantemente l'attenzione su di sé.

Come vi abbiamo svelato, non poco tempo fa la Roma ha fatto un sondaggio per Lazzari , che è anche sul taccuino die della

E del Torino: come spiega 'Tuttosport', l'asse tra i granata e gli estensi è saldo (vedi i recenti affari che hanno portato Milinkovic-Savic, Bonifazi e Valdifiori in biancoblu) e potrebbe rinforzarsi in futuro. Il ds Petrachi ha intenzione di accelerare per Lazzari e sta studiando la giusta offerta per convincere il club ferrarese: una possibilità è quella di offrire diversi giocatori da girare in prestito a gennaio, per avere una corsia preferenziale sul giocatore in vista dell'estate. Il 'Toro' è pronto a mettere sul piatto i prestiti di Edera, Parigini, Lyanco e Lukic, poi sarà la Spal a valutare quale di questi profili può risultare utile per centrare l'obiettivo della salvezza.

