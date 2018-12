DIRETTA PARMA ROMA - Parma e Roma si affrontano in una gara valida per l'ultima giornata del girone di andata in Serie A. Reduci entrambe da una vittoria nel turno infrasettimanale del 'boxing day', le formazioni di D'Aversa e di Di Francesco vanno a caccia di punti per la zona europea. I ducali tentano il colpaccio che vorrebbe dire sorpasso in classifica, mentre i capitolini hanno bisogno di un successo per non perdere il treno Champions.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Tardini' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA ROMA

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà; Biabiany, Gervinho, Siligardi. All. D'Aversa

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53; Napoli 41; Inte 36; Lazio 31; Sampdoria 29; Milan 28; Roma 27; Torino 26; Atalanta, Fiorentina, Sassuolo e Parma 25; Cagliari 20; Genoa 19; Spal 17; Empoli 16; Udinese 15; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5

*3 punti di penalizzazione

