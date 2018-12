DIRETTA LAZIO TORINO - La Lazio ospita il Torino in una sfida dal sapore europeo valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i biancocelesti di Simone Inzaghi vogliono centrare il terzo successo di fila per rafforzare la quarta posizione in classifica. Dall'altro i granata di Mazzarri hanno intenzione di mantenere l'imbattibilità esterna e provare ad entrare in zona Europa League.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. All. Inzaghi

TORINO (3-5-2): Rosati; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago, Belotti. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53; Napoli 41; Inte 36; Lazio 31; Sampdoria 29; Milan 28; Roma 27; Torino 26; Atalanta, Fiorentina, Sassuolo e Parma 25; Cagliari 20; Genoa 19; Spal 17; Empoli 16; Udinese 15; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5

*3 punti di penalizzazione

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui