CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ MARCELO / La Juventus non molla la presa su James Rodriguez e Marcelo. Il primo, di proprietà del Real Madrid, è attualmente in prestito al Bayern Monaco ma gli ottimi rapporti tra la società bianconera e Jorge Mendes possono agevolare il suo trasferimento a Torino in estate.

Per quanto riguarda il terzino brasiliano, il rinnovo di Alex Sandro non significa che la Juventus abbia mollato la presa. L'edizione odierna di 'Tuttosport' descrive lo scenario attuale: la società bianconera si è informata sulla situazione di Marcelo più volte tramite intermediari e continua a monitorarlo, così come Jordi Alba che, in assenza di rinnovo col Barcellona, resta nel mirino della Juventus