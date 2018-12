CALCIOMERCATO REAL MADRID NEYMAR MBAPPE / Florentino Perez guarda con attenzione in direzione di Parigi.

Il patron delha drizzato le antenne pronto a captare ogni possibile sviluppo in merito al futuro del: in merito ai recenti dati svelati da 'L'Equipe' e 'Football Leaks', il club transalpino rischia una pesante sanzione dallaper aver violato il Fair Play Finanziario. Nello specifico, spiega 'As', c'è il rischio di dover pagare una multa da 170 milioni di euro. Una parte potrebbe essere coperta dagli introiti di quest'anno (circa 80 milioni), ma resterebbe un buco da 90 milioni che potrebbe/dovrebbe essere coperto dalla cessione di un big: stando alla testata iberica, i principali indiziati sono uno tra, con i 'Blancos' pronti ad approfittare della situazione per rendere uno di loro un 'Galacticos'.