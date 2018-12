CALCIOMERCATO MILAN ZAZA CUTRONE TORINO / Simone Zaza, dopo un avvio di stagione complicato al Torino, si sta conquistando sempre più spazio in maglia granata.

Le recenti prestazioni dell'attaccante non sono passate inosservate in casa

Stando a quanto scrive oggi 'La Stampa', il club rossonero sta pensando proprio a Zaza per rinnovare il parco attaccanti. Il Milan avrebbe anche la carta giusta per convincere il "Toro": l'affare, infatti, potrebbe andare in porto con la formula dello scambio di prestiti, con Patrick Cutrone (nel mirino di Petrachi da almeno un anno) che si trasferirebbe in Piemonte.

