CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / I due gol messi a segno con la maglia del Manchester United contro l'Huddersfield Town non placano le voci sul possibile ritorno di Paul Pogba alla Juventus.

Anzi!

CLICCA QUA per leggere tutte le news sul mercato della Juve.

Come si legge questa mattina sulle pagine dell'edizione odierna di 'Tuttosport', la probabile mancata qualificazione dei 'Red Devils' alla prossima edizione della Champions League (attualmente la squadra allenata da Solskjaer è sesta a -8 punti dal Chelsea di Sarri, quarto in classifica) fornirà un assist alla Juventus perché darebbe un colpo basso ai conti della società inglese, non più così rosei. Il nuovo tecnico del Manchester United richiederebbe innesti importanti da finanziare con qualche cessione eclatante.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui