CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS VERETOUT DUNCAN / Rinfoltire il centrocampo. Montolivo e Bertolacci sono ai margini del progetto tecnico e per fronteggiare l’emergenza Gattuso nell'ultima sfida è stato costretto a rispolverare José Mauri.

Ma a gennaio ilha intenzione di intervenire per acquistare un mediano ed ha già fatto scattare i casting.

Oltre a Paquetà, che verrà ufficializzato nell’anno nuovo e inizierà a studiare a mezzala fin dal primo giorno, il 'Diavolo' cercherà di fare un tentativo per Jordan Veretout della Fiorentina. Come sottolinea il 'Corriere dello Sport', la Fiorentina però chiede non meno di 25 milioni per il francese che piace anche a Napoli e Inter. Un altro nome attenzionato da Leonardo è quello di Alfred Duncan del Sassuolo, anche se strappare un giocatore a gennaio a Squinzi non è un'impresa facile. Per entrambi il club rossonero non può andare oltre alla formula del prestito con obbligo di riscatto. Resta in piedi, infine, la candidatura di Cesc Fabregas: lo spagnolo è deciso a lasciare il Chelsea e starebbe forzando per partire. Il problema rimane l’indennizzo da riconoscere ai 'Blues' per lasciarlo libero.

