p>CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ROMERO GENOA / E' già sfida sul mercato tra Beppe, nuovo amministratore delegato dell', e la(suo ex club): come scrive oggi in edicola 'La Gazzetta dello Sport', la società nerazzurra è pronta ad anticipare la concorrenza juventina nella corsa al 20enne difensore delCristian, erede designato di Miranda. In caso di partenza del brasiliano a gennaio (potrebbe tornare in Brasile), l'Inter proverà ad acquistare subito il giovane centrale argentino. La Juventus, invece, ha meno fretta di chiudere l'operazione.