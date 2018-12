CALCIOMERCATO ROMA WEIGL MILITAO / Priorità al centrocampo, con un occhio anche alla difesa. Questi gli obiettivi sui quali su muoverà la Roma a gennaio.

Occorre un omologo die un rinforzo per il reparto arretrato.

Per la mediana il nome caldo è quello di Julian Weigl, centrocampista del Borussia Dortmund sul quale c'è anche il Psg. Può partire in prestito e Monchi ci sta pensando. In difesa occhi puntati su Eder Militao, prossimo avversario in Champions col suo Porto. Sul brasiliano c'è da battere la concorrenza di Real Madrid, ma anche di Juventus e Inter. E bisogna superare le resistenze dei 'Dragoes' che non sembrano intenzionati a lasciarlo partire già a gennaio.

