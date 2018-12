CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT TRINCAO / Occhi puntati sempre in direzione del futuro. La Juventus non si accontenta di un presente che lo vede padroneggiare in Italia, ma è costantentemente a lavoro per rinforzare la rosa con i futuri campioni di domani. Paratici ha già lanciato la sua rete e, tra gennaio e giugno, vuole portare a Torino tre baby contesi con tutte le big d'Europa.

Il primo, quello che potrebbe approdare già dalla prossima finestra di calciomercato, è Trincao, giovane attaccante classe 1999 per il quale il Braga chiede non meno di 10 milioni di euro.

Come spiega 'Tuttosport', il ds bianconero ha incontrato l'entourage nei giorni scorsi per cercare di anticipare la concorrenza die soprattutto: stanziati i 15 milioni di euro della clausola rescissoria, se arrivasse il sì del ragazzo l'affare si può chiudere già nelle prossime settimane.

Attenzione puntata anche sulla difesa: l'obiettivo numero uno è Matthijs de Ligt, per il quale c'è stato un contatto diretto una decina di giorni fa quando il centrale dell'Ajax è stato a Torino per ricevere il premio 'Golden Boy'. Sempre nel reparto arretrato attenzione a Todibo del Tolosa, per il quale è sfida aperta col Napoli: se Benatia dovesse partire a gennaio, la 'Vecchia Signora' punterebbe con convizione su di lui.

