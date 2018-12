SERIE B RISULTATI / Il Palermo torna a vincere e stacca il Brescia in testa alla classifica. I rosanero dilagano in casa per 3-0 sull'Ascoli (clamoroso autogol del portiere ospite Perucchini in occasione della rete del vantaggio), portando a +3 il vantaggio sulle 'Rondinelle'. Goleade anche per Perugia, Spezia e Verona, con gli scaligeri trascinati dalla tripletta di Pazzini nel poker rifilato al Cittadella. I liguri mettono nei guai Oddo, che rischia l'esonero sulla panchina del Crotone.

Successi preziosi nelle zone alte della classifica pere Benevento.

RISULTATI FINALI

Pescara-Venezia 1-0

74' Brugman

Cosenza-Salernitana 0-0

Crotone-Spezia 0-3

13' De Francesco; 79' e 90' Pierini

Padova-Benevento 0-1

80' Improta

Palermo-Ascoli 3-0

26' aut. Perucchini; 74' Chochev; 87' Szyminski

Perugia-Foggia 3-0

13', 27' Konan; 95' Vido

Verona-Cittadella 4-0

10', 32', 82' rig. Pazzini; 90' Tupta

CLASSIFICA SERIE B: Palermo punti 34; Brescia 31; Verona, Lecce e Pescara 29; Benevento 28; Cittadella e Perugia 26; Spezia 25; Salernitana 24; Ascoli 21; Venezia 20; Cremonese e Cosenza 19; Carpi 16; Livorno 14; Crotone 13; Foggia 12; Padova 11.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui