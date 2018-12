CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Aaron Ramsey sarebbe ad un passo dal trasferimento alla Juventus. Come riporta 'Rai Sport' il centrocampista gallese dovrebbe vestirsi di bianconero e avrebbe accettato l'offerta dei campioni d'Italia in un'operazione simile a quella che ha portato Emre Can a Torino la scorsa estate.

Ramsey non ha rinnovato il contratto in scadenza con l'Arsenal a fine stagione, rifiutando un contratto pluriennale (più opzione di un anno) a 8 milioni di euro a stagione propostogli dai 'Gunners'. Il capo area sport Paratici avrebbe battuto la concorrenza di Milan, Inter, PSG, Barcellona e Bayern Monaco per il cartellino del classe '90.

