JUVENTUS KHEDIRA / Quella in corso potrebbe essere l'ultima stagione in maglia bianconera per Sami Khedira.

Nonostante il recente rinnovo fino al 2021, l'esperto centrocampista tedesco dovrebbe dare l'addio allala prossima estate come riporta 'Rai Sport'. Con i campioni d'Italia a caccia dia centrocampo, il sacrificato in mediana per far posto alle 'new-entry' potrebbe essere proprio Khedira.