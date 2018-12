MILAN GATTUSO HIGUAIN / Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', canale ufficiale del club, Gattuso ha parlato anche del momento no di Gonzalo Higuain: "Ha sbagliato un rigore importante, ha preso un cartellino rosso e tutto il mondo ha parlato lui. Quando succedono queste cose qualcosa ti rimane.

Io voglio rivedere il Pipita del secondo tempo, non è stato bravo a livello di conclusioni, ma voglio vedere quel tipo di giocatore - afferma il mister del- Non è solo lui, ci stanno venendo a mancare i giocatori tecnici.sta giocando convivendo con dei piccoli problemini,sta giocando al di sotto delle sue possibilità. Non stiamo sviluppando in maniera brillantissima, dando qualità..."