FANTACALCIO PROBABILI FORMAZIONI CONSIGLI 19A GIORNATA SERIE A / Va in archivio il girone di andata e con esso mezza stagione di Fantacalcio, poi arriverà il calciomercato e la lunga pausa. Per il 19esimo turno, ancora una volta 'concentrato' in un solo giorno, occhi puntati su Juve-Samp che darà il via ai giochi alle 12.30. Nel pomeriggio attenzione particolare su Lazio-Torino, Empoli-Inter e Parma-Roma. Prima di Milan-Spal (ore 20.30), che potrebbe essere decisiva per Gattuso, il Napoli ospita il Bologna Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 19a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 19a giornata

Juventus-Sampdoria sabato ore 12.30

⚡Hot: CR7 per chiudere l'anno in bellezza! Bonucci per il riscatto!

⛔Not: Murru stavolta rischia grosso

⚽Sorpresa: Quagliarella! Sì, anche allo Stadium!

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo

Chievo-Frosinone sabato ore 15.00

⚡Hot: Sorrentino ce la metterà tutta! Pellissier-Ciano: bonus salvezz!

⛔Not: Hetemaj, tanti anni in A ma i bonus praticamente sconosciuti

⚽Sorpresa: occhio agli inserimenti di Beghetto

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic, Jaroszynski; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. All. Di Carlo

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani. All. Baroni

Empoli-Inter sabato ore 15.00

⚡Hot: Icardi non sta a secco due gare di fila! Traoré ci piace sempre di più

⛔Not: Caputo contro l'Inter può riposare

⚽Sorpresa: Handanovic ancor di più decisivo, magari dal dischetto...

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Untersee, Acquah, Bennacer, Traoré, Pasqual; La Gumina, Caputo. All. Iachini

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Valero, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Genoa-Fiorentina sabato ore 15.00

⚡Hot: Piatek in casa non sbaglia! Bessa-Benassi: fattore B...onus

⛔Not: Troppi alti e bassi, lasciate fuori Lafont

⚽Sorpresa: Favilli sta scaldando i motori, può essere la volta buona

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek. All. Prandelli

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Pjaca. All. Pioli

Lazio-Torino sabato ore 15.00

⚡Hot: Acerbi è una vera garanzia.

Iago Falque-Immobile per i bonus pesanti⛔Not: Rincon, tanta quantità ma al fantacalcio serve altro⚽Sorpresa: finalmente Zaza, il centravanti vuole diventare protagonista(3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. S. Inzaghi(3-4-3): Ichazo; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Baselli; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri

Parma-Roma sabato ore 15.00

⚡Hot: Gervinho per il più classico dei gol dell'ex. Cristante e Zaniolo: qualità e fisico

⛔Not: Fazio non ci convince contro la rapidità dell'attacco dei ducali

⚽Sorpresa: Biabiany ha brillato contro la Fiorentina

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, L. Rigoni, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Di Francesco

Sassuolo-Atalanta sabato ore 15.00

⚡Hot: Babacar e Zapata sono i vostri bomber. Freuler è in buona forma

⛔Not: Locatelli non sta impressionando

⚽Sorpresa: Sarà finalmente bonus per Bourabia?

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Locatelli, Sensi, Bourabia, Di Francesco; Berardi, Babacar. All. De Zerbi

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata. All. Gasperini

Udinese-Cagliari sabato ore 15.00

⚡Hot: Pavoletti: a caccia del gol perduto. D'Alessandro vuole bissare quanto di buono fatto con la SPAL

⛔Not: Ter Avest non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Barella vuole trovare la porta dopo i gol sfiorati col Genoa

UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger-Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto, Lasagna. All. Nicola

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; João Pedro; Pavoletti, Farias. All. Maran

Napoli-Bologna sabato ore 18.00

⚡Hot: Verdi al rientro può punire la sua ex squadra, anche dalla panchina. Palacio è l'unico che si potrebbe salvare

⛔Not: Nagy non è imprescindibile

⚽Sorpresa: Maksimovic sarà titolare, occhio...

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Rog, Zielinski; Mertens, Milik. All. Ancelotti

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Mbaye; Santander, Palacio. All. Inzaghi F

Milan-SPAL sabato ore 20.30

⚡Hot: Donnarumma sta salvando i rossoneri. Bakayoko in grande spolvero

⛔Not: Rinunciate a Fares

⚽Sorpresa: Bonus per Ricardo Rodriguez?

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Castillejo, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. All. Gattuso

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Antenucci, Petagna. All. Semplici

Martin Sartorio/Giorgio Trobbiani

