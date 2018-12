Calciomercato Juventus, Banega libera Ramsey? L'agente è in città!

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY AGENTE BANEGA / Attenzione all'effetto domino che può scatenarsi nel calciomercato a livello internazionale e potrebbe coinvolgere anche la Juventus, magari già nei prossimi giorni.

Per i bianconeri, l'obiettivo sensibile è il gallese Aaron, in scadenza di contratto e destinato a lasciare a parametro zero l', che potrebbe essere liberato, guarda caso, da un ex Inter.

Secondo quanto riferisce lo spagnolo 'Estadio Deportivo' infatti, il nuovo agente di Ever Banega sarebbe sbarcato in questi giorni a Londra e l'argentino è da settimane un nome caldo per i 'Gunners' del manager Unai Emery che è da anni un grande estimatore di Banega dopo aver lavorato (e vinto) insieme al Siviglia, dove è in ballo la questione rinnovo per il centrocampista. Dal club andaluso filtrerebbe una certa tranquillità, si legge in Spagna, anche se nel contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria da 20 milioni di euro che l'Arsenal non dovrebbe avere troppi problemi ad esercitare per arrivare all'erede di Ramsey.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui