SONDAGGIO TWITTER BUU RAZZISTI KOULIBALY INTER NAPOLI / Il 46% dei follower di Calciomercato.it che hanno risposto al nostro sondaggio Twitter (vedi in basso), hanno giudicato troppo clemente la sanzione inflitta all'Inter per i buu razzisti nei confronti di Koulibaly in occasione del big match col Napoli di ieri sera.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui