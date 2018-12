Calciomercato Milan, si avvicina la cessione di Borini: le cifre

CALCIOMERCATO MILAN BORINI / Il Milan potrebbe ritrovarsi a bilancio un tesoretto inaspettato quanto fondamentale per il prossimo calciomercato di gennaio che sarà all'insegna degli investimenti calibrati al millimetro dopo le sanzioni dell'UEFA.

Come riferisce 'Sportmediaset.it', infatti, prende quota l'ipotesi cinese per Fabio Borini, fin qui poco utilizzato dal tecnico Gennaro Gattuso. Sul piatto ci sarebbe la proposta dello Shenzen che avrebbe offerto al giocatore un contratto triennale da 5 milioni di euro stagione. Per dare il via libera alla cessione del cartellino dell'ex Liverpool, il Milan chiede ora circa 10 milioni di euro. Si attendono aggiornamenti tra le parti.

