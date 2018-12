CALCIOMERCATO SPAL EVERTON LUIZ / Everton Luiz in partenza dalla Spal appena un anno dopo il suo arrivo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il mediano brasiliano è vicino al trasferimento in un club dellastatunitense. Il 30enne, legato alla società estense fino al 2020 e in questa stagione impiegato molto poco dal tecnico Leonardo Semplici , dovrebbe approdare negli Stati Uniti con la formula del prestito.