NAPOLI ESCLUSIVO SQUALIFICA INSIGNE KOULIBALY RICORSO GRASSANI / È arrivata da poco tempo la sentenza del giudice sportivo riguardo a quanto successo ieri sera durante Inter-Napoli, dagli episodi di razzismo alle squalifiche per Koulibaly e Insigne.

Sull'opportunità o meno di fare ricorso da parte del Napoli, Calciomercato.it ha intervistato l’avvocato Mattia

“Tecnicamente non è possibile fare ricorso per Koulibaly perché si tratta di due squalifiche di una giornata, una per cumulo d’ammonizioni e un’altra per l’applauso - esordisce il legale di fiducia del club azzurro-. Non è possibile ricorrere per sentenze che prevedono una sola giornata di stop. Per Insigne abbiamo gli atti ufficiali della Corte Sportiva d’Appello perché si parla di un epitetoinsultante e bisogna capire di che tipo di epiteto si tratta. Senza andare a fondo in tal senso, non si può valutare se fare o meno ricorso".

