CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI MANCHESTER UNITED / Le critiche al sistema calcio italiano di Massimiliano Allegri possono essere considerate una sorta di possibile apertura al suo addio alla Juventus, alla quale è legato da un contratto in scadenza nel 2020, al termine di questa stagione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Intanto dall'Inghilterra, precisamente dal 'London Evening Standard', giungono conferme sull' interesse nei suoi confronti da parte del Manchester United , fresco di divorzio da Mourinho per il momento affidatosi a Solskjaer. L'attuale allenatore bianconero è nella shortlist dei 'Red Devils', dove continua a figurare in cima Mauriciodel Tottenham. Gli 'Spurs', però, sono un osso duro: la loro riluttanza a privarsi dell'argentino potrebbe spianare la strada all'arrivo a 'Old Trafford' proprio di