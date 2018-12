Empoli-Inter, UFFICIALE: chiuso il settore ospiti

EMPOLI INTER SETTORE OSPITI / AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - Dal sito ufficiale dell'Empoli arriva la disposizione definitiva in vista della gara di sabato contro l'Inter. Ecco la nota del club: "Empoli FC comunica che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha disposto in occasione della gara Empoli-Inter, in programma sabato 29 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio Carlo Castellani, la chiusura del Settore Ospiti e della Tribuna Laterale Sud. È stato inoltre disposto il divieto di vendita dei tagliandi di ogni settore ai residenti della Regione Lombardia e l’annullamento e il rimborso dei titoli di ingresso già venduti nel predetto ambito territoriale. La società azzurra informa che le modalità di rimborso per tutti coloro che hanno precedentemente acquistato un biglietto nei suddetti settori, saranno comunicate nei prossimi giorni".

In tutti gli altri settori dello stadio, inoltre, è vietata la vendita di biglietti ai tifosi residenti in Lombardia.- Si chiude come peggio non poteva ildi Serie A. Quel che resta di una giornata splendida di calcio sono i tristi episodi di cronaca accaduti a Milano prima, durante e dopo il big match tra Inter e Napoli. Il Giudice Sportivo, nel pomeriggio di oggi, ha ufficializzato la stangata nei confronti dei tifosi e della società nerazzurri: due turni a porte chiuse per lo stadio San Siro e un turno supplementare per la Curva Nord interista. Ma non finisce qui.

Nel pomeriggio, infatti, la riunione del Gos aveva disposto la sospensione della vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio Castellani in vista della sfida di sabato tra Empoli ed Inter. Poco fa, invece, la Prefettura di Firenze ha ordinato la chiusura dell'intero settore ospiti che quindi non vedrà la presenza di tifosi interisti.

