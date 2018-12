Calciomercato Napoli, contatti col Genoa per Kouamè

CALCIOMERCATO NAPOLI GENOA KOUAME' / Il Napoli mette nel mirino Kouamè. L'attaccante del Genoa ha colpito per le sue prestazioni in questa prima parte di stagione.

Secondo 'Sky Sport', la società azzurra ha preso contatti sia con il club rossoblu' che con l'entourage del giocatore. Trattative in corso, il giocatore potrebbe anche, in caso di accordo, essere lasciato al Genoa per la seconda metà di stagione per poi trasferirsi al Napoli a giugno.