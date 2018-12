NAPOLI ROMA BOATENG KOULIBALY / Stop al razzismo negli stadi italiani. E' il monito che proviene dal mondo calcio dopo quello che è successo ieri allo stadio 'San Siro' durante Inter-Napoli, dove, oltre ai soliti cori beceri contro il popolo napoletano, si sono verificati molteplici buu razzisti nei confronti di Kalidou Koulibaly. Il difensore ha ribadito con orgoglio il colore della sua pelle, ricevendo sin da subito il sostegno dei suoi tifosi e dei colleghi. Cristiano Ronaldo ha postato un commento su Instagram: "Nel mondo e nel calcio ci vorreberro sempre educazione e rispetto.

No al razzismo e a qualunque offesa e discriminatione!". Anche, noto per la sua lotta alla discriminazione, ha mandato un messaggio al difensore senegalese: "Io sono, tu sei, siamo tutti Koulibaly". Messaggi arrivati anche da alcune società italiane, come la: "L’AS Roma si schiera al fianco del calciatore del Napoli, Koulibaly, vittima di insulti razzisti nella sfida di mercoledì sera. Non c'è posto per il razzismo, né dentro né fuori dal mondo del calcio". Tra i messaggi dei suoi compagni di squadra, infine, quello di Aminha attirato l'attenzione dei media: "Un semplice sorriso, questo è tutto ciò che serve. Quelle persone mancano di tutta la classe che tu mostri giorno dopo giorno, come calciatore e come persona. Ti amiamo, Kouly".