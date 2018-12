SONDAGGIO CM.IT - Serie A, ancora buu razzisti: la soluzione dei tifosi!

SERIE A RAZZISMO / Ancora un caso di razzismo in Serie A.

Ieri, durante Inter-Napoli, Kalidou Koulibaly è stato vittima di molteplici buu razzisti , tra le motivazioni che, come ammesso da, lo hanno portato ad innervosirsi nei confronti dell'arbitro, che lo ha espulso dopo un applauso ironico. Così, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi follower di Twitter un parere sulle soluzioni da prendere per eliminare episodi di rassismo dagli stadi italiani: il 42% dei votanti al sondaggio chiede di chiudere le curve, mentre il 34% preferirebbe sospendere le partite; il 24%, infine, opta per la soluzione drastica, ovvero giocare a porte chiuse.