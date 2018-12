Calciomercato, accordo con de Jong: Psg beffato

CALCIOMERCATO BARCELLONA DE JONG / 'Sport' non ha dubbi: il Barcellona ha vinto la corsa per Frenkie de Jong. Secondo il quotidiano catalano, infatti, il calciatore avrebbe trovato l'accordo con il club spagnolo per un contratto di cinque anni.

La dirigenza blaugrana dovrà ora raggiungere l'intesa con l', che ha fissato le sue pretese a 75 milioni di euro. Secondo i media spagnoli, l'offerta delera economicamente inferiore rispetto a quelle dele del, ma il giovane regista olandese avrebbe fatto prevalere il peso del fascino e del blasone.