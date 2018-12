CALCIOMERCATO ATALANTA RIGONI ZENIT / Emiliano Rigoni appare sempre più distante dall'Atalanta. La mancata convocazione per il boxing day di ieri fa scattare ben più di un semplice campanello d'allarme. 3 gol in 12 presenze ma anche tante esclusioni per l'ex esterno offensivo dello Zenit che è apparso spesso un pesce fuor d'acqua nello scacchiere tattico di Gasperini.

Il club orobico potrebbe dunque accontentare la possibile richiesta di cessione dell'argentino che tornerebbe volentieri allo Zenit stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile interesse del Frosinone per Rigoni, prontamente smentito dall'agente del calciatore ai microfoni di Calciomercato.it. Il futuro di Rigoni appare dunque segnato: permanenza forzata a Bergamo o ritorno in Russia dove ha ben figurato con la maglia dello Zenit.

