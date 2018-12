CALCIOMERCATO SERIE A HAJRADINOVIC / Spunta direttamente dal campionato croato un possibile volto nuovo per la Serie A. Si tratta di Haris Hajradinovic, centrocampista offensivo dell'Osijek che stando a quanto rivelato dal portale 'footmercato.net' sarebbe finito anche nel mirino di alcuni club italiani. Il bosniaco di origini macedoni sta impressionando a suon di gol e assist nel campionato croato: 7 reti e 4 passaggi vincenti in 17 apparizioni stagionali.

Numeri che uniti ai 24 anni di età e al contratto in scadenza 2020 hanno attirato le mire di diversi team europei. Rennes, Amiens, Stoccarda, Olympiacos e Getafe oltre i confini nazionali, ma Hajradinovic potrebbe essere l'occasione giusta anche per le società di fascia media di Serie A. Il costo infatti non dovrebbe superare i 10 milioni di euro.

