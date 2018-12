Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI NANDEZ / Migliore in campo delnella finale di Libertadores contro il Nahitan Nandez è da tempo nel mirino di Fiorentina e Inter , ma come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c'è ora da registrare il forte interessamento del Cagliari per il centrocampista del. Il club sardo ha di recente offerto 9 milioni di euro per il 50% del cartellino del calciatore, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.it i rossoblu sono pronti a formulare una nuova proposta: 15 milioni di euro per il 70% del cartellino. Un'offensiva che al momento non prevede alcuna collaborazione da parte dell'Inter. Sul fronte giocatore, ci sono già stati dei contatti con l'entourage del 22enne per parlare dell'eventuale contratto.