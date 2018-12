INTER-NAPOLI INCIDENTI TIFOSO MORTO / Il calcio italiano è stato scosso questa mattina dalla notizia della morte di un tifoso dell'Inter in seguito agli incidenti avvenuti a Milano prima del fischio d'inizio del match di Serie A Inter-Napoli. Ecco la cronistoria di quanto accaduto nelle ultime ore.

ORE 12.20 - La notizia della morte del tifosi dell'Inter in seguito ai disordini avvenuti prima di Inter-Napoli impone una riflessione in vista della diciannovesima giornata di Serie A. Sulla possibile sospensione del campionato, il presidente della Figc Gravina ha dichiarato: "Non lo so, ancora la notizia è troppo fresca. .

ORE 11.00 -La ricostruzione di quanto accaduto prima di Inter-Napoli è arrivata dalla voce del Questore di Milano Marcello Cadorna, che ha annunciato anche l'arresto di due persone coinvolte nei disordini: "Gli incidenti sono scoppiati tra le 19,30 e le 19,50 a circa due chilometri dallo stadio, in via Novara. Dei pulmini del Napoli che stavano andando verso lo stadio sono stati aggrediti da circa 100 ultras dell'Inter. Nel gruppo erano presenti anche ultras del Varese e del Nizza. Questi incidenti sono scoppiati repentinamente. Sono usciti gli ultras e hanno colpito con spraghe e bastoni i pulmini dei tifosi del Napoli. La colonna si è bloccata e immediatamente all'inizio dell'aggressione c'è stato un fuggi fuggi di persone. Nella corsia opposta, un ultras dell'Inter di 35 anni di Varese, Daniele Belardinelli, è stato travolto da un Suv. In questo momento non sappiamo chi fosse alla guida. I tifosi del Napoli sono scesi dai pulmini, segnalando il tifoso dell'Inter a terra investito. Durante queste fasi concitatissime, sono rimasti feriti lievemente quattro tifosi del Napoli: uno per una ferita da taglio, in codice verde, e altri tre per contusioni. Il pronto intervento delle forze dell'ordine ha consentito di bloccare questo agguato e di disperdere tutti quanti".

ORE 10.18 - La notizia della morte del tifoso dell'Inter in seguito agli incidenti pre Inter-Napoli è stata confermata nella mattinata odierna.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui