Calciomercato, Messi risponde all'invito in Serie A di Ronaldo

CALCIOMERCATO MESSI RONALDO SERIE A - Nelle scorse settimane Cristiano Ronaldo aveva 'invitato' Lionel Messi a raggiungerlo in Italia per continuare il duello tra i due calciatori più forti dell'ultimo decennio in Serie A. Ma la 'Pulce' ha declinato l'invito: "Non ho bisogno di alcun cambiamento. Sono nella migliore squadra del mondo - ha detto l'argentino del Barcellona a 'marca.com' - Le mie sfide si rinnovano anno dopo anno. Non ho bisogno di cambiare squadra o campionato per stabilire nuovi obiettivi. Mi sento a casa mia. La rivalità con Cristiano Ronaldo era molto sana ed era bella per gli spettatori.

Mi piacerebbe lavorare ancora con

Messi ha parlato anche della Champions League e delle principali rivali alla conquista del trofeo: "Non ho visto giocare il Psg perché giocava il nostro stesso giorno nella fase a gironi. La Juventus è una squadra molto forte. Lo era già prima e con l'arrivo di Cristiano Ronaldo lo è molto di più. E' una grande candidata. Il Manchester City è una squadra che gioca molto bene con giocatori di alta qualità. Il Bayern Monaco è risorto di nuovo...".

