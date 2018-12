INTER-NAPOLI TIFOSO MORTO PRESIDENTE FIGC GRAVINA / Il presidente della Figc Gravina ha commentato la notizia della morte del tifoso prima della sfida Inter-Napoli di ieri in Serie A.

Queste le sue dichiarazioni sulla possibile sospensione del campionato: "Non lo so, ancora la notizia è troppo fresca. E' una riflessione da fare. Ora dobbiamo riflettere un attimo e coordinarci. Qua c'è un problema di ordine pubblico e come tale va gestito, anche il fatto di giocare o meno. Quanto capitato è troppo grave, sentiremo il Ministero e il Coni e poi decideremo".