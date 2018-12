Calciomercato Roma, ultimatum per Lainez

CALCIOMERCATO ROMA LAINEZ / Finito sul taccuino di Monchi nei mesi scorsi, Diego Laienz piace molto anche all'Ajax e al Lione e, secondo quanto riportato da 'Marca Claro', la preferenza del calciatore messicano sarebbe la squadra olandese.

Il problema è tuttavia rappresentato dalle richieste del Club America. La prima offerta dei lancieri, di 7 milioni di dollari, è stata rispedita al mittente dai messicani con una richiesta di almeno 12 milioni di dollari e la comunicazione di un ultimatum di una settimana per alzare la proposta. Secondo 'Record', la squadra di Amsterdam non sarebbe tuttavia disposta a spingersi oltre i 10 milioni di dollari per l'acquisto dell'attaccante esterno.