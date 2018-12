CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA / Medhi Benatia, difensore della Juventus in odor d'addio già a gennaio, ha pubblicato un post di sfogo sul suo profilo Instagram: "In questo periodo difficile, siete in tanti a lasciarmi messaggi di sostegno e vi ringrazio.

Vorrei in particolare rendere omaggio ai marocchini nel mondo che si prendono un po' di tempo per scrivermi. Non posso rispondere a tutti. Bisogna continuare ad andare avanti a testa alta perché un leone non muore mai. Dorme". Il post è stato commentato da Matuidi con un cuore e da Pjanic con la frase: "La famiglia sta insieme".