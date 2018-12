DIRETTA GENOA FIORENTINA - La Fiorentina fa visita al Genoa in una gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Entrambe reduci da una sconfitta di misura nel turno infrasettimanale di Santo Stefano, le formazioni di Pioli e dell'ex Prandelli vanno a caccia di un successo per chiudere al meglio il 2018. I viola non vogliono perdere il treno Europa League, mentre i rossoblu vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouame, Piatek. All. Prandelli

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Mirallas. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53; Napoli 41; Inte 36; Lazio 31; Sampdoria 29; Milan 28; Roma 27; Torino 26; Atalanta, Fiorentina, Sassuolo e Parma 25; Cagliari 20; Genoa 19; Spal 17; Empoli 16; Udinese 15; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5

*3 punti di penalizzazione

