INTER NAPOLI PECORARO / "Per me Inter-Napoli iera andava sospesa per i cori razzisti verso Koulibaly".

Non ha dubbio Giuseppe, procuratore della, in merito agli episodi del 'Meazza': "E infatti gli uomini della Procura hanno segnalato ai funzionari dell'ordine pubblico e al quarto uomo che la squadra partenopea chiedeva lo stop - ha spiegato all''Ansa' - La decisione non spetta a noi ma all'ordine pubblico d'intesa con l'arbitro. Per quel che ci riguarda, è in corso la comunicazione dell'accaduto al giudice sportivo".