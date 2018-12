p>CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI TODIBO - Non ci sono solo Juventus e Napoli sulle tracce di Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999 in scadenza di contratto a giugno col Tolosa : oltre alle italiane, al Manchester United, al Real Madrid e al Bayern Monaco, anche il- come riferito dal 'Mundo Deportivo' - si è inserita nella corsa al giocatore muovendo passi concreti per il suo acquisto.

Il club blaugrana, che segue il giocatore da mesi su input di Abidal, ha presentato una proposta "molto attraente" al giocatore, che ora è chiamato a decidere quale sarà la sua prossima squadra.

