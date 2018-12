SERIE A CHAMPIONS LEAGUE CALCIOMERCATO LAZIO MILAN SAMPDORIA/ Togliendo il dominio assoluto della Juventus in questa stagione di Serie A e il buon ruolino di marcia assunto da Napoli e Inter, la lotta per il quarto posto e conseguente qualificazione alla prossima fase a gironi della UEFA Champions League, si fa sempre più agguerrita. Arrivati quasi al giro di boa del campionato, troviamo la Lazio di Simone Inzaghi al momento all'ultima piazza disponibile per l'Europa che conta, con la sorpresa Sampdoria a soli 2 punti di distacco e il Milan 1 punto sotto ai blucerchiati. In lizza rientrano anche Roma e Torino, senza dimenticare le sorprese che potrebbero arrivare da metà classifica, dove, fino al Parma, le squadre si trovano soltanto a 6 punti dai biancocelesti e dalla Champions. Per le ultime notizie sulla Serie A e sul mercato invernale----> clicca qui!

Serie A, il calendario delle squadre in corsa: ricomincia il giro!

Manca soltanto una giornata al termine del girone di andata dove si affronteranno Lazio e Torino allo Stadio Olimpico. Trasferta proibitiva invece per la Sampdoria di Marco Giampaolo e dell'eterno Fabio Quagliarella, che andranno all'Allianz Stadium contro la Juventus di CR7, famelica dopo il pareggio dell'Atleti Azzurri d'Italia con l'Atalanta. Parma-Roma è un'altra partita di cartello. I ducali, sorpresa di questa stagione, vogliono continuità dopo il trionfo del Franchi e si troveranno davanti i ragazzi di Di Francesco, in ripresa dopo un inizio di stagione in sordina. Ultima chiamata invece per Gennaro Gattuso e il suo Milan, a secco di gol ormai da diverse partite e con Gonzalo Higuain sempre più in ombra. I rossoneri, usciti con un solo punto dalla trasferta dello Stirpe, dovranno battere l'11 allenato da Leonardo Semplici per ritrovare un po' di fiducia in vista della pausa e del calciomercato invernale.

Calciomercato Serie A, da Quagliarella a Higuain: i movimenti delle squadre in lizza per la Champions

La prima giornata di ritorno invece, attesa dopo la sosta di gennaio, rimarca il tour de force del Torino che, dopo la trasferta con la Lazio, sfiderà, sempre all'Olimpico, anche la Roma. Nello stesso turno, sarà un match delicatissimo quello del San Paolo fra il Napoli di Carloe i biancocelesti. Trasferta molto ostica invece per il Milan, atteso dalla sfida col Genoa del bombere i tifosi sperano, già rinforzato dalla sessione di trasferimenti invernale.

I nomi più caldi delle ultime settimane sono stati quelli di Fabio Quagliarella e Gonzalo Higuain. Il primo, a segno da 8 partite consecutive in Serie A, ha rinnovato con la Sampdoria ed è destinato ad andare fino in fondo con la maglia dei blucerchiati. Discorso opposto per Gonzalo Higuain, in crisi nera dopo la rete siglata proprio contro la squadra di Marco Giampaolo e possibile partente già a gennaio. Nel mirino dei rossoneri ci sarebbe Alvaro Morata del Chelsea, mentre il Pipita è un pallino di Sarri, scambio all'orizzonte?

Il Milan però, non interverrà soltanto in attacco, il centrocampo infatti resta un reparto molto sensibile dopo gli infortuni di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura. Il sogno si chiama Cesc Fabregas ma attenzione alla concorrenza del Monaco dell''amico' Thierry Henry. Anche in casa Roma si lavora sulla fase offensiva: i giallorossi cercano un vice-Dzekocon Schick che potrebbe lasciare già a gennaio, in prestito. Molti i nomi sulla lista di Monchi, da Batshuayi al possibile ritorno in Italia di Luis Muriel. Restando nella Capitale, sponda biancoceleste, l'obiettivo è in fascia. Simone Inzaghi e i suoi collaborratori vorrebbero da Tare un esterno di difesa e centrocampo in grado di dare spinta e copertura. Il preferito è Matteo Darmian, attualmente in forza al Manchester United. Occhio anche al Torino. Nonostante le parole di Pastorello negli scorsi giorni, i granata sono stati più volte accostati ad Antonio Candreva, in caso di possibile partenza dell'ex Cesena.

