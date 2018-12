INTER-NAPOLI CORI RAZZISTI SAN SIRO KOULIBALY / Stanno facendo molto discutere i cori razzisti all'indirizzo di Koulibaly durante la partita andata in scena ieri sera a Milano tra Inter e Napoli. Sulla vicenda è intervenuto anche il noto agente Mino Raiola.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Questa la sua dichiarazione riportata dal 'Corriere dello Sport': "Il razzismo è per definizione ignoranza, è difficile dialogare con gli ignoranti ma dobbiamo lottare sempre contro di loro, uniti insieme. Ma dove è il governo? Sia quello vero che quello del calcio? Dove è il sindacato? Dove sono l'unità e la solidarietà tra tutti i calciatori e i club?. Questo è un problema di tutti i proprietari e tutti i calciatori. Se l'Italia non riesce a sconfiggere questo cancro non ha futuro. Sono triste e arrabbiato. Il calcio è uno specchio della società. Ci vuole un obiettivo unico, ci vuole coraggio, ci vogliono idee sane, ci vogliono le pal*e".