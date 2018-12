INTER NAPOLI SCONTRI TIFOSI / Il tifoso nerazzurro coinvolto negli scontri prima di Inter-Napoli non ce l'ha fatta.

L'uomo 35enne, investito da un van, è stato immediatamente ricoverato all'ospedale San Carlo in codice rosso, ma le ferite riportate sono state troppo gravi e non c'è stato nulla da fare per lui. Stamattina, nonostante un'operazione d'urgenza, i medici ne hanno dovuto dichiarare il decesso. La triste notizia è stata confermata dalla Questura.