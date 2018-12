CALCIOMERCATO ROMA BATSHUAYI / L'avventura di Michy Batshuayi al Valencia è ormai agli sgoccioli. I 'Pipistrelli' devono necessariamente risolvere il problema del gol (appena 15 quelli realizzati nelle prime 17 giornate) e a gennaio hanno intenzione di rivoluzionare il proprio attacco. A partire dal belga per il quale - come riporta 'As' - ha già comunicato al Chelsea la propria volontà di cessare in anticipo il prestito.

La risposta dei londinesi è stata positiva, ma netta: non rivogliono il giocatore indietro e sarà cura degli spagnoli di trovargli una nuova sistemazione. Ed i bianconeri cercheranno di sistemare la faccenda il prima possibile appena aprirà il calciomercato . Su Batshuayi di recente si è parlato di interessamenti da parte die qualche club inglese come il