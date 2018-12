CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI FUTURO / Al termine della partita pareggiata contro l'Atalanta, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si è reso protagonista di un duro sfogo sulle polemiche arbitrali: "Non parlo degli arbitri. Banti ha arbitrato bene, ma succedono cose... Ci sono dichiarazioni pesanti di responsabili di società verso arbitri, si fa i moralizzatori e poi si fa così. Allora mi arrabbio anch'io, non va bene. Sono amareggiato... In Italia tanto non si migliorerà mai nonostante certe belle parole".

La chiosa finale del tecnico livornese è una critica esplicita al clima che si respira in Italia attorno agli arbitraggi.

Calciomercato Juventus, Allegri-Premier: occhio al Manchester United

L'allenatore della, a Torino dal 2014, è da tempo indicato come desideroso di un'esperienza all'estero (ha molti estimatori in Premier League), ma fino ad ora ha sempre rimandato ogni proposito d'addio al club bianconero.è arrivato in estate dal Real Madrid per rendere più concreto il suo sogno di alzare la Champions League da tecnico della Juve, ma i bilanci in un senso o nell'altro si tireranno inevitabilmente a fine stagione.

Ma cosa sta succedendo nel frattempo in Inghilterra? A meno di scossoni, ad oggi, le panchine di Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester City appaiono solide tra Emery, Sarri, Klopp e Guardiola. Discorso diverso per il Manchester United, reduce dall'avvicendamento alla guida tecnica Josè Mourinho-Ole Gunnar Solskjaer. Già in passato, il nome di Allegri è stato accostato ai 'Red Devils'.

