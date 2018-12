JUVENTUS ALLEGRI IL MATTINO / Il botta e risposta a distanza tra De Laurentiis e Allegri ha animato gli ultimi giorni. Oggetto del loro contenere le esternazioni del patron del Napoli contro Mazzoleni e la critica da parte del tecnico della Juventus che si è lamentato contro tale comportamento. Una diatriba sulla quale interviene 'Il Mattino', testata campana che si scaglia contro l'allenatore ed il suo sfogo: "È nervoso e si lamenta, l’allenatore della squadra più riverita d’Italia, perché per una volta le regole sono state applicate esattamente come prevede il manuale.

Perché un suo calciatore è stato espulso dopo due fallacci, sacrosanta espulsione agli occhi di tutti ma non ai suoi [...] Lui perde la pazienza, cercate di capire: non è bello arrivare a 50 punti in 18 partite e non riuscire a goderseli perchè qualcuno ha deciso - per una volta almeno - che c’è un altro modo di condurre il gioco".

Il focus po si sposta direttamente sull''attacco' di Allegri a De Laurentiis: "[...] Una sorpresa talmente incredibile che per giustificarla è necessario un ragionamento cervellotico (per non dire contorto): è necessario prendersela con «i presidenti delle altre squadre» che fanno «esternazioni che rischiano di creare un clima non consono». Tradotto (e ci vuole davvero uno sforzo notevole): mannaggia al presidente del Napoli che ha polemizzato per il fatto che ad arbitrare Inter-Napoli sia stato chiamato Mazzoleni".

