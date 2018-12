Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT PSG BARCELLONA / La telenovela sul futuro di Adrienpropone un nuovo colpo di scena, firmato dalla mamma-agente del centrocampista in scadenza a giugno col: stando a quanto riportato in Spagna dal 'Mundo Deportivo', nonostante ci sia già un accordo verbale raggiunto col Barcellona, negli ultimi giorni la signora Veronique avrebbe richiesto improvvisamente più soldi al club blaugrana per il sì definitivo all'operazione. Il Barcellona, nonostante la mossa della mamma-agente di Rabiot, intende rimanere sulla posizione assunta al momento dell'intesa verbale raggiunta col giocatore.