CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / Radja Nainggolan, dopo la sospensione decisa dall'Inter per "motivi disciplinari", è tornato a parlare su Instagram attraverso alcune stories pubblicate sul suo account (che era stato temporaneamente disattivato). Il centrocampista belga ha condiviso le parole di Luciano Spalletti sulla sua sospensione ("Ci dispiace non averlo a disposizione perché è un calciatore fortissimo.

Le regole all'interno di una squadra sono importanti. Non è fuori rosa, è fuori per questa partita. È l'Inter di Zhang che ha preso la decisione di questo provvedimento"). Poi, ha fatto i complimenti a Nicolòdella Roma (coinvolto nell'operazione che ha portato il "Ninja" a Milano) per il suo primo gol in Serie A. Infine, ha rivolto un messaggio ai suoi compagni di squadra dell'Inter per celebrare la vittoria col Napoli: "Grandi ragazzi. Tre punti fondamentali".