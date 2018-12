CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Si infiamma la corsa a Aaron Ramsey, centrocampista gallese classe 1990 in scadenza di contratto a giugno con l'Arsenal.

Il giocatore piace alla, ma non solo.

Stando a quanto si legge questa mattina sulle colonne di 'Tuttosport', la Juventus ha in mano il sì di Aaron Ramsey, per il quale Fabio Paratici ha pronto un contratto da quasi 8 milioni a stagione. C'è un ultimo ostacolo, però, da superare: nelle ultime ore, infatti, si è registrato l'inserimento del Real Madrid, che punta sull'amicizia tra Ramsey ed il suo connazionale Gareth Bale per tentare il sorpasso ai danni del club bianconero. Una decisione del centrocampista dell'Arsenal è attesa nel giro di dieci giorni, dopo nuovi colloqui con le pretendenti.

