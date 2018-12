Inter-Napoli, attacco a Spalletti: parla Lautaro Martinez

INTER NAPOLI LAUTARO MARTINEZ / Felice per la vittoria della sua Inter contro il Napoli, Lautaro Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine partita: "E' un gol molto importante per me, venivo da un periodo in cui giocavo poco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Credo che abbiamo dimostrato carattere, abbiamo raggiunto una vittoria importante per il nostro cammino - le sue parole a 'Sky Sport' - Giocare di più? Spero sempre di giocare di più per aiutare la squadra e dare gioia al pubblico. Voglio sempre migliorare e dare il massimo". Stuzzicato sull'attacco di suo padre a Spalletti , Lautaro ha proseguito il suo commento: "Mio padre tranquillo? Mio padre è sempre stato tranquillo, è stato anche lui giocatore. Ha sbagliato, siamo tutti esseri umani. Ho chiesto scusa al nostro allenatore, tutto è passato in secondo piano".